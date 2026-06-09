Inizia la stagione di gustoCarnia: alla scoperta delle erbe di montagna

Ad Arta Terme c’è un angolo di Carnia dove la montagna sembra scendere a fondovalle. Grazie a un microclima particolare e protetto, infatti, alcune erbe spontanee che normalmente crescono oltre i 1.000 metri di quota trovano il loro habitat ideale già attorno ai 600 metri. Una caratteristica rara, che rende il territorio un vero laboratorio naturale a cielo aperto e che sarà al centro del primo appuntamento della stagione 2026 di gustoCarnia.

La rassegna, promossa da Confcommercio Udine, riparte domenica 14 giugno con “Le erbe di montagna”, una giornata dedicata alla scoperta delle piante spontanee, dei saperi antichi legati alla raccolta e della cucina carnica più autentica. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 10 all’Hotel Centro Benessere Gardel di Arta Terme.

Una passeggiata tra botanica, tradizione e paesaggio

Il programma si aprirà con una passeggiata guidata nei prati circostanti, pensata non come una semplice escursione, ma come un modo per imparare a leggere il paesaggio. A condurre i partecipanti sarà Ursula Puntel, erborista e raccoglitrice con oltre vent’anni di esperienza, che accompagnerà il pubblico nel riconoscimento delle specie vegetali autoctone.

Durante il percorso sarà possibile scoprire quali sono le erbe utili per il benessere, quali invece possono essere pericolose e come le popolazioni di montagna abbiano saputo tramandare, di generazione in generazione, conoscenze preziose sull’uso delle piante spontanee.

Il racconto dei cjarsons e la cucina del benessere

Il legame tra erbe, memoria e tavola proseguirà nella seconda parte della mattinata con l’intervento di Chiara Selenati, food blogger e autrice di libri di cucina, che proporrà un racconto dedicato ai cjarsons, uno dei piatti simbolo della Carnia. La celebre pasta ripiena, con il suo equilibrio tra dolce e salato, rappresenta uno degli esempi più riconoscibili dell’ingegno gastronomico locale.

A chiudere l’esperienza sarà Luciana Gardel, cuoca esperta e interprete della cucina del benessere, che proporrà un aperitivo rinforzato a tema, pensato per valorizzare la freschezza e l’intensità delle erbe spontanee carniche. Un momento di degustazione in cui la tradizione incontra una lettura contemporanea, attenta alla qualità degli ingredienti e al rispetto del territorio.

gustoCarnia riparte da Arta Terme

Nato nel 2015, gustoCarnia festeggia quest’anno undici anni di attività con un nuovo calendario di esperienze dedicate alla gastronomia delle vallate carniche. L’obiettivo resta quello di raccontare una cucina nata storicamente dall’ingegno, dalla stagionalità e dalla sostenibilità, trasformandola anche in occasione di promozione per le imprese del territorio.

L’appuntamento di Arta Terme inaugura la stagione 2026 con una proposta che unisce natura, cultura materiale e accoglienza. La quota di partecipazione è di 35 euro a persona, comprensiva di escursione, incontri e degustazione. I posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza e un approccio rispettoso dell’ambiente. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 21 giugno.