Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: in arrivo forti temporali

L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per temporali sparsi, che potranno risultare localmente forti. L’avviso sarà valido dalle 12 di domani, mercoledì 10 giugno, alle 8 di giovedì 11 giugno, in una fase caratterizzata dal passaggio di correnti umide e instabili sulla regione.



A determinare il peggioramento sarà una saccatura atlantica in avanzamento da ovest, che nella giornata di mercoledì porterà al passaggio di un’ondulazione delle correnti in quota sulle Alpi. Questa configurazione favorirà il richiamo di correnti sud-occidentali umide e instabili, creando le condizioni per rovesci e temporali.

Le previsioni per mercoledì 10 giugno

Nel corso della giornata di mercoledì 10 giugno, soprattutto dal pomeriggio, saranno probabili rovesci e temporali, più diffusi in particolare sulla zona montana. I fenomeni, tuttavia, potranno interessare anche pianura e costa, dove non si escludono temporali localmente forti.



In serata, lungo il litorale, potrà inoltre soffiare Scirocco moderato, contribuendo a rendere più instabile il quadro meteorologico.

Miglioramento da giovedì

Nella notte e nelle prime ore di giovedì 11 giugno saranno ancora possibili residui rovesci e temporali sparsi, più probabili verso la costa. Nel corso della giornata, invece, è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

La Protezione civile invita a prestare attenzione all’evoluzione dei fenomeni, in particolare nelle ore centrali e serali di mercoledì, quando i temporali potranno risultare più intensi.