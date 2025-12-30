Riuscirono a fermare un anziano che andava contromano in autostrada, evitando incidenti.

Un’azione rapida, lucida e coordinata che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche: per questo Autostrade Alto Adriatico ha voluto rendere pubblico riconoscimento a due agenti della Polizia stradale di Spilimbergo, protagonisti di un intervento esemplare sulla A28.

Il sovrintendente Paolo Piva e l’agente scelto Daniele Mendolia sono stati premiati nel corso della festa di fine anno della Concessionaria, davanti a una platea di centinaia di dipendenti che li ha accolti con un lungo applauso in piedi. Un gesto sentito, andato ben oltre il simbolo, per ringraziare chi ogni giorno lavora per la sicurezza di migliaia di automobilisti.

L’episodio risale alla notte del 4 maggio 2025. Erano circa le 2.30 quando dal Centro operativo autostradale è arrivata la segnalazione di un veicolo che procedeva contromano lungo l’autostrada A28. Una situazione ad altissimo rischio, in cui il fattore tempo fa spesso la differenza tra un intervento risolutivo e una tragedia annunciata.

I due agenti, impegnati in servizio di pattugliamento, hanno immediatamente messo in atto le procedure di emergenza. Superando le auto in arrivo, ignare del pericolo, si sono posizionati al centro della carreggiata con i dispositivi luminosi accesi e il pannello “safety car” attivo, riuscendo così a rallentare il traffico e a creare una zona di protezione. Grazie a sangue freddo, preparazione e lavoro di squadra, sono riusciti a fermare il veicolo senza provocare incidenti. Dopo aver messo in sicurezza la situazione, gli agenti hanno anche accompagnato l’anziano automobilista, apparso confuso e disorientato, fino a casa, evitando ulteriori rischi.

“Una vicenda che sottolinea quanto sia fondamentale la sinergia tra Autostrade Alto Adriatico e Polizia stradale – ha affermato il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco – soprattutto lungo arterie ad alto scorrimento e velocità, dove gli attimi sono decisivi per garantire la sicurezza. Agli “eroi” Piva e Mendolia va il nostro grazie sincero per la grande opera quotidiana di protezione delle vite umane, svolta con il coraggio e la competenza che da sempre contraddistinguono l’azione della Polizia stradale a favore di tutti i cittadini”.