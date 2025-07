Escursionista cade alla Forca dell’Alpino, elitrasportata in ospedale

Escursionista soccorsa sulle Dolomiti Pesarine.

Intervento del Soccorso Alpino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, nelle Dolomiti Pesarine, sopra quota 2000 metri: tra le 13 e le 14, una donna di 54 anni, originaria della Bassa Friulana e impegnata in un’escursione con un gruppo del Club Alpino, è caduta durante la discesa nei pressi di Forca dell’Alpino, riportando contusioni.

A dare l’allarme è stato il gruppo tramite il Nue 112. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale. Sei tecnici della stazione erano già presenti al vicino Rifugio De Gasperi per una manifestazione e si trovavano pronti in piazzola per eventuale supporto, ma non è stato necessario il loro intervento diretto.

L’equipe dell’elisoccorso è stata verricellata nei pressi della forcella per raggiungere l’infortunata, stabilizzarla e predisporne il trasporto. A causa delle nubi sul versante friulano, l’elicottero ha fatto campo base temporaneo a Sappada. La donna è stata infine trasportata all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti.