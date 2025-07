Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 21 luglio

Le previsioni meteo in Friuli.

Giornata all’insegna dell’instabilità sul fronte meteo in Friuli Venezia Giulia. La mattina di lunedì 21 luglio si aprirà con cielo variabile, accompagnato da ampie schiarite, in particolare lungo la fascia costiera. Nel pomeriggio, invece, sono attesi rovesci e temporali su tutta la regione, più probabili sulle aree montane e sulla pianura.

I fenomeni saranno a carattere sparso e di breve durata, ma non si esclude la possibilità di temporali localmente intensi. In merito al fronte di maltempo in arrivo, la Protezione Civile del Fvg ha diramato un’allerta meteo gialla, dalle 12 alle 21 di lunedì 21 luglio.

Le temperature massime si aggireranno tra i 29 e i 31 gradi in pianura, con minime tra i 18 e i 20, mentre sulla costa si prevedono valori compresi tra 23 e 25 gradi al mattino e massime fino a 29. In quota, previsti 18 °C a 1000 metri e 12 °C a 2000. Il vento soffierà moderato da sud o sud-ovest su pianura e litorale.