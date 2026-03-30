Casarsa, inaugurata la Sala prove: un nuovo spazio per i giovani

Inaugurata a Casarsa della Delizia la nuova Sala prove: un nuovo spazio di aggregazione a disposizione dei giovani.

Inaugurata a Casarsa la “Sala prove”, un nuovo spazio di aggregazione per i giovani. “Questo intervento ha un valore molto concreto per i giovani e per l’intera comunità di Casarsa della Delizia: mette a disposizione un luogo in cui ragazze e ragazzi possono incontrarsi, imparare a suonare uno strumento,

fare pratica e costruire insieme esperienze formative e divertenti”.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta a Casarsa della Delizia all’inaugurazione della nuova Sala prove del Progetto giovani, situata a Palazzo Zatti in via Zatti 1.

“Si tratta di un luogo che offre a ragazze e ragazzi uno spazio stabile in cui incontrarsi, suonare, sperimentare e prepararsi insieme. Qui i giovani possono anche formare un gruppo, condividere passioni e dare continuità a esperienze che crescono attraverso presenza, ascolto e collaborazione”, ha aggiunto Amirante.

“Nel caso di Casarsa della Delizia, la Regione è stata al fianco del Comune con un contributo di 200mila euro, determinante per la completa ristrutturazione di questo spazio. Il senso di questo investimento è quello di dare vita a un ambiente culturale e aggregativo aperto, accogliente e capace di coinvolgere fin da subito i giovani e l’intera cittadinanza”, ha concluso Amirante.