Il comune di Premariacco organizza un’assemblea sul progetto dell’ex discarica Cecutti Aspica.

Il comune di Premariacco promuove un’assemblea pubblica per presentare il progetto di bonifica dell’ex discarica Cecutti Aspica, intervento seguito dall’amministrazione comunale insieme al Consorzio di Bonifica pianura friulana, ente tecnico di riferimento per la Regione Friuli Venezia Giulia. L’incontro è in programma martedì 31 marzo alle 19 nella Sala Monsignor Pizzoni di Orsaria.

A illustrare il percorso compiuto finora saranno l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Monika Drescig e il sindaco Michele De Sabata. Durante la serata verranno forniti aggiornamenti sullo stato dell’intervento, sulle tempistiche e sulle prospettive future, con l’obiettivo di garantire massima trasparenza e coinvolgimento della popolazione.

Gli aspetti tecnici saranno approfonditi dai rappresentanti del Consorzio di Bonifica pianura friulana: le ingegnere Alessandra Tonelli ed Eleonora Iannozzi, la presidente Rosanna Clocchiatti e il direttore generale Armando Di Nardo. Al centro del primo lotto di intervento c’è la realizzazione dei pozzi di mungimento del percolato, passaggio ritenuto fondamentale per verificare eventuali miglioramenti della falda inquinata. Qualora questa soluzione non risultasse sufficiente, sono già previsti ulteriori interventi progressivi. La conferenza dei servizi si è conclusa con prescrizioni minime e l’amministrazione comunale punta ad arrivare all’affidamento del progetto entro la fine dell’anno.