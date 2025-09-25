Un 23enne è stato arrestato per spaccio dopo essere fuggito alla vista dei carabinieri e aver tentato di gettare la ketamina.

Nella notte di sabato 13 settembre, i carabinieri della Stazione di Fogliano Redipuglia hanno arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Sagrado un 23enne della zona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire lanciando via un involucro, recuperato subito dopo dai carabinieri e all’interno del quale erano contenuti circa 19 grammi di ketamina, una sostanza stupefacente di tipo sintetico.

La perquisizione eseguita successivamente nella sua abitazione ha portato al sequestro di una modica quantità di hashish e una bilancia di precisione utilizzata per il confezionamento dello stupefacente. Il 23enne dopo le formalità di rito e stato trasferito nel carcere di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.