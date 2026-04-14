Tra sole e vigne, 10mila passi di salute fa tappa a Chiopris-Viscone

Giovedì 16 aprile alle ore 16 a Chiopris-Viscone si terrà un appuntamento dedicato alla promozione dell’attività fisica e degli stili di vita sani, che si concluderà con una passeggiata guidata tra sole e vigne. Nella sala polifunzionale di via Nazario Sauro 10 è in programma l’incontro pubblico “Salute e benessere con i Gruppi di cammino”, un evento teorico-pratico aperto a tutta la cittadinanza.



L’iniziativa rientra nel progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute”, promosso da Federsanità ANCI FVG insieme al Comune, al Dipartimento di Prevenzione di ASUFC e a Federfarma FVG, con la collaborazione delle associazioni locali Lokomotiv, Chei dal Pignarûl e del Gruppo Alpini.

Un incontro tra teoria e pratica

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Carlo Schiff, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e della segretaria regionale di Federfarma FVG Paola Antonaz.

Seguiranno alcuni interventi dedicati al tema “Salute, stili di vita e Comunità Attive”, con approfondimenti a cura di Andrea Iob, per la Promozione della Salute e Medicina delle Comunità del Dipartimento di Prevenzione ASUFC, e di Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG.

Momento centrale dell’incontro sarà la relazione su “I benefici dell’attività fisica per il corpo e la mente – Linee guida per Gruppi di Cammino e Conduttori”, affidata al professor Stefano Lazzer dell’Università degli Studi di Udine, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

Passeggiata guidata tra sole e vigne

Dopo il dibattito, moderato dal vicesindaco Angela Vescovo, l’iniziativa proseguirà con una parte pratica. Intorno alle 17.30 prenderà il via la passeggiata guidata “10mila passi tra sole e vigne”, un momento pensato per sperimentare concretamente i benefici del movimento all’aria aperta. La camminata sarà condotta da Anna Previt, laureata in Scienze motorie, nell’ambito delle attività di Promozione della Salute dell’ASUFC.

L’incontro e la passeggiata sono aperti a tutti ( e gratuiti), fino ad esaurimento dei posti disponibili; è possibile iscriversi il giorno stesso, a partire dalle ore 15.45, nella sala polifunzionale. Per partecipare alla passeggiata si consiglia di arrivare entro le ore 15.