La Tarantella, lo storico locale di Gorizia festeggia i 40 anni di attività

Ci sono luoghi che, con il tempo, smettono di essere semplici attività commerciali per diventare parte integrante della vita di una città. È il caso de La Tarantella, storico locale di Gorizia, che nel 2026 celebra un traguardo importante: 40 anni di attività.

Fondata nel 1986, La Tarantella ha attraversato epoche, cambiamenti e generazioni, diventando un punto di riferimento per i goriziani. Un luogo dove si sono intrecciate storie quotidiane, tra pranzi di lavoro, cene in famiglia, pizzate tra amici e momenti speciali.

Un punto di riferimento tra passato e presente

Nel corso degli anni, il locale si è trasformato in qualcosa di più di una semplice pizzeria o ristorante: uno spazio di incontro e socialità, capace di raccontare, attraverso le persone che lo hanno vissuto, l’evoluzione stessa della città.



Tra i suoi tavoli sono passate intere generazioni, contribuendo a costruire un patrimonio fatto di relazioni, ricordi e abitudini condivise. La Tarantella è diventata così uno specchio autentico della comunità goriziana, accompagnandone la crescita nel tempo. “Non è solo un anniversario – racconta la famiglia – ma un percorso condiviso con tante persone che, nel tempo, sono diventate parte della nostra storia”.

La festa per i 40 anni

Il traguardo sarà celebrato con un grande evento aperto a tutti, in programma martedì 14 aprile a partire dalle ore 17:00. Un momento pensato per coinvolgere clienti, amici e cittadini, in una vera e propria festa di ringraziamento. Sarà l’occasione per ripercorrere quattro decenni di attività, tra emozioni, ricordi e quella passione che ha reso La Tarantella un punto fermo per Gorizia.