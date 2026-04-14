La Tarantella, lo storico locale di Gorizia festeggia i 40 anni di attività

14 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Ci sono luoghi che, con il tempo, smettono di essere semplici attività commerciali per diventare parte integrante della vita di una città. È il caso de La Tarantella, storico locale di Gorizia, che nel 2026 celebra un traguardo importante: 40 anni di attività.

Fondata nel 1986, La Tarantella ha attraversato epoche, cambiamenti e generazioni, diventando un punto di riferimento per i goriziani. Un luogo dove si sono intrecciate storie quotidiane, tra pranzi di lavoro, cene in famiglia, pizzate tra amici e momenti speciali.

Un punto di riferimento tra passato e presente

Nel corso degli anni, il locale si è trasformato in qualcosa di più di una semplice pizzeria o ristorante: uno spazio di incontro e socialità, capace di raccontare, attraverso le persone che lo hanno vissuto, l’evoluzione stessa della città.

Tra i suoi tavoli sono passate intere generazioni, contribuendo a costruire un patrimonio fatto di relazioni, ricordi e abitudini condivise. La Tarantella è diventata così uno specchio autentico della comunità goriziana, accompagnandone la crescita nel tempo. “Non è solo un anniversario – racconta la famiglia – ma un percorso condiviso con tante persone che, nel tempo, sono diventate parte della nostra storia”.

La festa per i 40 anni

Il traguardo sarà celebrato con un grande evento aperto a tutti, in programma martedì 14 aprile a partire dalle ore 17:00. Un momento pensato per coinvolgere clienti, amici e cittadini, in una vera e propria festa di ringraziamento. Sarà l’occasione per ripercorrere quattro decenni di attività, tra emozioni, ricordi e quella passione che ha reso La Tarantella un punto fermo per Gorizia.

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