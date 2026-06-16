Il festival Flux Judri celebra il solstizio d’estate: tra gli eventi anche il Concerto del Risveglio

Un weekend tra natura, musica, letteratura e spettacolo, quello che a Corno di Rosazzo animerà il weekend del solstizio d’estate nell’ambito del festival Flux Judri.



Organizzata dall’associazione Judrio per valorizzare il fiume non solo come risorsa ambientale, ma anche come veicolo di espressione culturale, artistica e sociale, la rassegna prevede nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno quattro iniziative imperdibili.



Le attività prenderanno il via sabato sera alle 19.30, con la lettura scenica del primo atto della commedia friulana Il test di sar Pieri Catus, dell’associazione teatrale El Tendon, nel giardino lungo il fiume di via Primo Maggio a Corno di Rosazzo. Dopo lo spettacolo ci sarà un momento conviviale con pastasciutta gratuita.



Le celebrazioni nella giornata più lunga dell’anno continuano con un’esperienza immersiva: dopo lo spettacolo sarà infatti possibile trascorrere la notte in tenda e godere di un momento indimenticabile tra natura e comunità.



Ma la meraviglia non finisce qui: assoluta novità di questa quarta edizione, il Concerto del Risveglio con l’ensemble 4Roses, che accompagnerà l’arrivo dell’estate la mattina di domenica 21 giugno alle 5, nella stessa location. Un’occasione imperdibile per ammirare l’alba avvolti da un’atmosfera di pura magia. Chi trascorrerà la notte in tenda avrà quindi modo di svegliarsi in un contesto unico, accompagnato dalle note sofisticate del quartetto. Per chi invece desiderasse assistere esclusivamente al concerto, sarà sufficiente raggiungere via Primo Maggio la mattina stessa: l’ingresso sarà libero e aperto a tutti.



Per informazioni e prenotazioni: [email protected]



A concludere la giornata di domenica 21 giugno, la presentazione del libro Vita nei campi: Storie di terra, uomini e bestie di Angelo Floramo. L’autore racconterà il cuore della civiltà contadina tra miti, riti, feste e tradizioni, alle 18.30 nell’Azienda Agricola Visintini a Corno di Rosazzo.



“Flux Judri cresce di anno in anno, coinvolgendo sempre di più le comunità e promuovendo una maggiore consapevolezza del territorio, soprattutto dopo l’alluvione del 2025”, spiega la presidente dell’associazione Judrio, Elena Gasparin. “Queste iniziative rappresentano strumenti preziosi per far conoscere il Contratto di Fiume e sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati al territorio”.



“Continua il Festival Flux Judri che nella sua quarta edizione trova nuovo slancio con la firma del Contratto di Fiume, importante risultato di un percorso condiviso a tutela del territorio”, afferma l’assessore alla cultura del Comune di Corno di Rosazzo, Sonia Paolone. “Un ringraziamento sentito all’Associazione Judrio nel promuovere con competenza e determinazione la valorizzazione del Fiume Judrio e la preziosa collaborazione tra i diversi attori del territorio”.