Accampato nei sotterranei di uno stabile con hashish e bilancino: arrestato a Nimis

l giovane, 21 anni, è stato rintracciato dai carabinieri nei sotterranei di uno stabile a Nimis.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Nimis con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione di Tarcento, che nella mattinata di ieri hanno rintracciato il ragazzo all’interno dei sotterranei di uno stabile, dove si era accampato con una tenda.

Il controllo e il ritrovamento della droga

Durante l’attività di controllo, i carabinieri hanno trovato il 21enne in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 85 grammi, oltre a un bilancino di precisione e alla somma di 80 euro in contanti.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Secondo quanto emerso, la presenza della sostanza stupefacente e del bilancino ha portato i militari a procedere con l’arresto per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Il trasferimento in carcere a Udine

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto alla Casa Circondariale di Udine, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri nella zona del Tarcentino e nei comuni limitrofi.