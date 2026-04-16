Aggredisce i carabinieri intervenuti per una lite tra coinquilini: arrestato 30enne

Notte movimentata a Bicinicco, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento scaturito da una lite tra coinquilini.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte, quando i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmanova, supportati dal personale della locale Stazione, sono intervenuti all’interno di un’abitazione privata a seguito di una segnalazione per dissidi tra coinquilini.

Una volta sul posto, i carabinieri si sono trovati di fronte un uomo visibilmente alterato, che fin da subito ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori. La situazione è rapidamente degenerata, sfociando in un’aggressione fisica nei confronti dei militari. L’azione dell’uomo, particolarmente difficile da contenere, è stata infine bloccata anche grazie all’intervento del personale sanitario, che ha provveduto a somministrare un tranquillante al 30enne.

L’arresto.

Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al termine delle procedure è stato dichiarato in stato di arresto e posto sotto piantonamento in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto nella mattinata odierna.

Nel corso dell’intervento anche alcuni carabinieri hanno riportato lesioni, rendendo necessario il ricorso alle cure sanitarie. Le ferite sono state giudicate guaribili in pochi giorni.