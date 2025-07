Aggressione omotransfobica a Udine: picchiati per l’uso del bagno

Ci sarebbe stata una discussione sull’utilizzo dei bagni a scatenare la grave aggressione contro due persone trans ieri sera a Udine nella zona del parco Ardito Desio di Udine. Poco prima avevano preso parte al Festival Fomo e, una volta finito si sono recati nella nei bagni pubblici dell’area.

A festival concluso, le vittime si trovavano nei bagni pubblici dell’area, utilizzati liberamente da partecipanti e visitatori. I due aggressori sarebbero entrati nei bagni e ne sarebbe nata un’accesa lite che è subito degenarata. A causa delle ferite al volto e all’addome le due persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccoro.

Facchin: “In questa città c’è spazio per l’odio e per la violenza omotransfobica”

“A nome di tutta l’amministrazione desidero esprimere la mia vicinanza alle due persone che ieri sono state aggredite – commenta Arianna Facchini assessora alle politiche giovanili e alla parità di genere del Comune di Udine – . Voglio ribadire che né a Officine Giovani, né al Fomo, né in questa città c’è spazio per l’odio e per la violenza omotransfobica o di qualunque altra matrice. Quello che è accaduto è inaccettabile ed è un attacco a tutta la grande comunità di Officine Giovani, che non arretrerà nel suo impegno per una comunità aperta, libera e più sicura per tutte e tutti”.

“Esprimo profonda vicinanza alle vittime di questo odioso episodio di violenza, augurandomi che possano rimettersi presto dalle conseguenze”, afferma in una nota il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.