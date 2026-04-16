Ancora una scossa di terremoto nella notte a Preone: magnitudo 2.9

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella notte di oggi, giovedì 16 aprile, in Carnia. L’evento sismico è stato rilevato alle ore 03:14 con una magnitudo di 2.9 sulla scala Richter, con epicentro localizzato a circa 5 chilometri a sud-sud-est di Preone.

Secondo quanto comunicato dai tecnici dell’OGS-CRS per la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, la profondità dell’evento è stata calcolata in 11,05 chilometri. Come avviene di prassi, il sistema automatico di localizzazione ha inviato nel giro di un minuto le notifiche ai soggetti del sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione, così da garantire una diffusione tempestiva delle informazioni alla popolazione.

Nonostante la scossa sia stata distintamente registrata dagli strumenti, non si segnalano conseguenze. La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova non hanno infatti ricevuto segnalazioni né di danni a persone né a cose. Nessuna chiamata è giunta neppure da parte dei cittadini, così come non risultano comunicazioni di criticità dai Comuni o dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Sciame sismico già nei giorni scorsi

L’episodio si inserisce in una sequenza sismica già osservata nei giorni precedenti nella stessa area della Carnia. Tra il 14 e il 15 aprile, infatti, i sismografi avevano registrato diverse scosse con epicentro localizzato a pochi chilometri a sud-est dell’abitato di Preone, nel territorio comunale di Verzegnis.

Il fenomeno era iniziato alle 22:01 del 14 aprile con una prima scossa di magnitudo 2.0, seguita da altre repliche di intensità simile (2.4 e 2.0) nell’arco di circa un’ora. Un ulteriore evento si era poi verificato nella notte del 15 aprile, alle 01:11, raggiungendo anch’esso una magnitudo di 2.9. Tutti i movimenti tellurici sono stati registrati a una profondità pressoché costante, intorno agli 11 chilometri.