Schianto mortale tra furgone e camion, chi è la vittima e cosa è successo

La vittima è Gianluca Gussetti, 48enne di Udine.

È Gianluca Gussetti, 48enne residente a Udine, la vittima del drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile lungo la Variante della Strada regionale 305, tra Mariano del Friuli e Cormons.

Chi è la vittima

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità. Gianluca Gussetti era molto conosciuto in Carnia, dove aveva radici familiari. Aveva frequentato l’istituto per geometri Marinoni di Udine e nel tempo aveva svolto diverse attività, tra cui quella di barista, portando avanti una tradizione di famiglia legata allo storico Bar Gussetti di Rigolato.

Grande appassionato di calcio e tifosissimo dell’Udinese, era molto attivo nel mondo dilettantistico: aveva militato nel Rigolato nel campionato carnico e negli anni si era impegnato come giocatore, allenatore e dirigente. Recentemente collaborava con gli Warriors di Laipacco e con la Pasianese Academy, dove seguiva i più giovani nelle categorie Pulcini e Giovanissimi.

L’incidente mortale sulla Variante 305

Il violento schianto si è verificato attorno alle 13, in un tratto rettilineo subito dopo il ponte sul torrente Versa, nei pressi del locale “Il Cantiniere”. Per cause ancora in fase di accertamento, il furgone frigo condotto da Gussetti, diretto verso Cormons e proveniente da Gradisca d’Isonzo, si è scontrato frontalmente con un camion carico di ghiaia che viaggiava nella direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: la parte anteriore del furgone è stata completamente distrutta e per il 48enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate.

Grave l’autista del camion

Pesanti anche le conseguenze per il conducente del mezzo pesante, un 54enne di origine albanese residente in provincia di Treviso. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cattinara a Trieste, dove è ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mariano del Friuli e Fogliano Redipuglia, insieme al Radiomobile di Gradisca d’Isonzo. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi, con inevitabili disagi alla viabilità.