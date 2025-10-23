Anziano truffato da un finto esperto di criptovalute: perde 50 mila euro

La truffa a Campoformido, l’anziano ha effettuato bonifici per 50 mila euro.

Una truffa ben orchestrata e portata avanti per settimane ha fatto cadere nella rete un uomo di 79 anni, residente a Campoformido, che ha perso complessivamente 50 mila euro. L’anziano è stato raggirato da un falso esperto di criptovalute che, spacciandosi per consulente finanziario, lo ha convinto a investire in presunti affari ad alto rendimento nel mondo delle monete digitali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Campoformido, le telefonate del truffatore si sono susseguite per circa due mesi, tra settembre e ottobre. L’uomo, con modi gentili e un linguaggio tecnico convincente, ha guadagnato la fiducia della vittima, spingendola a effettuare una serie di bonifici su conti correnti esteri a lui indicati di volta in volta. In tutto, una decina di operazioni che hanno prosciugato i risparmi dell’anziano.

Solo dopo l’ennesima richiesta di denaro, l’uomo ha iniziato a sospettare e ha contattato i familiari, rendendosi conto di essere stato truffato. A quel punto si è rivolto ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per risalire all’autore del raggiro.

Le forze dell’ordine rinnovano l’appello alla prudenza, soprattutto tra le persone più anziane, ricordando che nessun investimento serio viene proposto per telefono e che non bisogna mai fornire dati bancari o effettuare bonifici a sconosciuti.