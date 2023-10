Nella serata di giovedì 5 ottobre 2023, i Carabinieri della Stazione di Trieste-via dell’Istria hanno tratto in arresto un trentaseienne per il reato di stalking commesso nei confronti di una donna residente in città.

La ragazza aveva denunciato all’inizio dell’estate una serie di episodi che andavano avanti ormai da alcuni mesi: numerosi messaggi e telefonate che erano diventati una vera e propria persecuzione; un atteggiamento assillante, possessivo e prevaricatore che l’aveva costretta a chiudere qualsiasi tipo di relazione con l’uomo e a modificare le proprie abitudini per non incontrarlo.

In seguito alla denuncia di questi reiterati comportamenti persecutori, i militari dell’Arma avevano notificato al trentaseienne il “divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati” emesso dal GIP del Tribunale di Trieste.

Nonostante questa misura, il giovane aveva continuato a seguire ed importunare la donna, violando quindi questo primo provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria. Già nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, infatti, l’aveva aspettata fuori dalla caserma di via dell’Istria.

I Carabinieri sono quindi intervenuti immediatamente arrestando l’uomo per il reato di “violazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” e successivamente lo hanno tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Concordando con le risultanze investigative prodotte dai militari dell’Arma, la dottoressa Baldovin della Procura ha richiesto al GIP del Tribunale di Trieste un’ulteriore misura cautelare che quest’ultimo ha concesso e a cui gli operanti hanno dato esecuzione nella giornata del 5 ottobre. L’uomo è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per evitare anche per il futuro ulteriori condotte moleste nei confronti della vittima.