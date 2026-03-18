La febbre e la corsa in ospedale: il piccolo Francesco muore a poco più di un anno

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Majano e il mondo del rugby regionale. Francesco Tommasini, un bambino di soli 14 mesi, si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poco dopo il ricovero d’urgenza.

La cronaca dell’accaduto

Come riporta il Messaggero Veneto, il piccolo, che fino a domenica non aveva manifestato problemi di salute, ha iniziato a presentare i primi sintomi simili a quelli influenzali nel corso del fine settimana. Lunedì, a causa del persistere del malessere e dell’inappetenza, i genitori — Elisa Forte e Ilario Tommasini — hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso di San Daniele.

I medici, dopo i primi interventi di stabilizzazione, hanno riscontrato un quadro clinico critico, disponendo l’immediato trasferimento a Udine. Nonostante i tentativi dei sanitari, il cuore del bambino ha cessato di battere intorno all’una di notte. Al momento restano da accertare le cause esatte del decesso, in attesa dell’esito degli esami clinici.

Il cordoglio del mondo sportivo

La notizia ha suscitato profonda commozione nel Friuli e nel Veneto, dove i genitori sono figure di spicco del rugby: il papà Ilario Tommasini, infatti, ex giocatore di Udine e Pordenone, è l’allenatore che ha portato il Villorba femminile allo scudetto nel 2024; la mamma Elisa Forte, originaria di Majano, è stata una colonna della stessa squadra trevigiana, con cui ha vinto il titolo nazionale nel 2019.