Due passi più vicini: un nuovo percorso alla scoperta di Moimacco

Sabato 21 marzo alle ore 10 Moimacco ospiterà la presentazione del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, con l’inaugurazione del percorso locale “Due passi più vicini”. L’iniziativa, promossa da Federsanità ANCI FVG insieme al Comune, alla Pro Loco e alle associazioni del territorio, si concluderà con una passeggiata aperta alla cittadinanza. Il ritrovo è fissato nei pressi dell’arena della Chiesa di San Giovanni in Malina, dove sarà allestito il punto informativo del progetto.

Un progetto regionale per la salute e la comunità

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Enrico Basaldella, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e della segretaria regionale di Federfarma FVG Paola Antonaz.



A seguire, spazio alle presentazioni del Piano regionale della prevenzione – Comunità Attive e del progetto “10mila passi di salute”, con gli interventi di Andrea Iob (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale), Tiziana Del Fabbro (Federsanità ANCI FVG) e Laura Pagani (Università di Udine).



Il cuore dell’evento sarà la presentazione del nuovo itinerario “Due passi più vicini”, illustrato da Cristina Tilatti, presidente della Pro Loco Pro Moimacco. Al termine, i partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata guidata lungo il percorso, accompagnati dalla guida naturalistica Marco Pascolino.

Il percorso “Due passi più vicini”

Il nuovo itinerario si sviluppa su due anelli di circa 7 chilometri ciascuno, su un tracciato pianeggiante che alterna tratti asfaltati e strade interpoderali immerse nel verde.



Il percorso collega Moimacco alla frazione di Bottenicco e attraversa luoghi di grande valore storico e paesaggistico, come la Chiesa di San Giovanni in Malina, con affreschi del XIV secolo, e Villa de Claricini Dornpacher, con il suo giardino all’italiana e il parco secolare.



Lungo l’itinerario sono presenti 14 bacheche permanenti, che offrono spunti di riflessione attraverso testi in prosa e poesia. Un progetto che unisce movimento fisico e crescita personale, invitando a rallentare e osservare.

Tra poesia, inclusione e innovazione

“Due passi più vicini” nasce da un lavoro condiviso tra Pro Loco, Gruppo Giovani Moimacco e Misia Multiverso, con l’obiettivo di creare un’esperienza che vada oltre la semplice passeggiata. Le bacheche sono arricchite da contenuti accessibili tramite QR code, sviluppati anche con il contributo dell’associazione “Partecipa!”, offrendo un’esperienza inclusiva e interattiva.



Il percorso promuove valori come empatia, rispetto ambientale, inclusione e valorizzazione delle diversità, attraverso un linguaggio poetico capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Un invito a camminare insieme

“Questa iniziativa rappresenta al meglio ciò di cui le nostre comunità hanno bisogno: occasioni semplici ma preziose per ritrovarsi e vivere il territorio in modo sano e consapevole”, sottolinea l’assessore allo Sport e Associazionismo Alberto Rosati. Il progetto si inserisce anche nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio, con il ripristino di oltre 20 chilometri di strade bianche per rendere i percorsi più sicuri e accessibili.