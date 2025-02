Camion contromano sul raccordo autostradale: individuato dalle telecamere

Il camion ha percorso contromano un tratto del raccordo autostradale 13.

La notte de1 15 febbraio scorso la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente il conducente di un camion per aver violato il Codice della Strada in quanto ha percorso in contromano un tratto del raccordo autostradale 13 a Trieste.

Nello specifico alla Sala Operativa del Centro Operativo della Polizia Stradale di Udine è giunta una segnalazione di un autoarticolato in contromano lungo il raccordo autostradale 13 all’altezza degli svincoli di Fernetti. La pattuglia della Stradale di Trieste è intervenuta immediatamente lungo il tratto segnalato non rintracciando alcun veicolo.

Rintracciato dalle telecamere.

Gli operatori di polizia hanno prontamente visionato le telecamere in uso alla Sala Operativa di ANAS potendo in questo modo accertare che l’autoarticolato, proveniente dalla Slovenia e diretto, nelle intenzioni del conducente verso Venezia, erroneamente ha imboccato la direttrice per Trieste. Giunto all’altezza della corsia di immissione ha deciso di invertire la marcia con una sconsiderata manovra percorrendo la carreggiata est in direzione opposta al senso di marcia per circa un chilometro ritornando verso l’autoporto utilizzando la corsia di uscita che porta sul raccordo autostradale 14.

Grazie alla tarda ora e all’assenza di traffico non si sono verificati incidenti che avrebbero avuto effetti drammatici.

Il conducente di nazionalità turca è stato rintracciato, fermato e identificato dalla pattuglia della stradale all’altezza dell’autoporto di Fernetti. Lo stesso è stato contravvenzionato per la commessa violazione al Codice della Strada, infatti, per il contromano in autostrada è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.728 a 10.914 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.