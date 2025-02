Alla fermata dell’autobus con 2 etti di hashish: arrestato in Borgo Stazione

Il 20enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato.

La Polizia di Stato di Udine, con il personale della Squadra Mobile, lo scorso 14 febbraio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha effettuato controlli nella zona della stazione ferroviaria che hanno consentito di individuare un giovane pakistano di 20 anni che, con fare circospetto, cercava di non farsi notare tra la gente in attesa alla fermata dell’autobus.

L’atteggiamento del giovane, fermo da diverso tempo alla fermata e disinteressato dai vari autobus in transito, ha insospettito gli agenti che hanno proceduto al controllo del soggetto. Il cittadino pakistano, sprovvisto di documenti ha tentato di darsi alla fuga non appena si sono qualificati gli operanti.

Fermato dopo aver fatto energica resistenza il giovane è stato controllato, all’interno di un contenitore di tetrapak di latte che aveva al seguito sono stati trovati circa 2 etti di hashish suddivisi in due blocchetti del peso di circa 100 grammi l’uno.

Alla luce di quanto accertato, il giovane straniero è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato associato presso la Casa Circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Continuano i servizi della Polizia di Stato nella zona di Borgo Stazione e nelle immediate vicinanze per l’aumento della sicurezza della zona.