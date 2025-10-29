Il fiuto di Galant non sbaglia: scoperto un chilo di droga in un tombino

Sequestrato oltre un chilo di hashish a Udine.

Un’importante operazione antidroga è stata condotta con successo dalla Polizia Locale di Udine grazie al determinante intervento del suo Nucleo Cinofilo: al centro della rilevante azione c’è il fiuto acuto e addestratissimo del cane antidroga Galant, che ha permesso di sequestrare oltre un chilogrammo di hashish.

L’intervento è maturato nell’ambito dei controlli quotidiani e mirati che il personale del Comando effettua in parchi e aree verdi cittadine, zone spesso utilizzate per attività di spaccio. Il rinvenimento è avvenuto in una località isolata di Udine sud, nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria.

La sostanza stupefacente era stata occultata con grande cura: panetti di hashish confezionati singolarmente e nascosti all’interno di un pozzetto dismesso per la raccolta delle acque meteoriche. Il nascondiglio, apparentemente perfetto, è stato svelato dall’infallibile olfatto di Galant, che ha segnalato la presenza del carico illegale.

Il materiale sequestrato, il cui valore sul mercato illegale ammonta a diverse migliaia di euro, è stato immediatamente posto sotto sequestro. Questo successo si aggiunge ai risultati già conseguiti dal Nucleo Cinofilo, che nel solo mese di ottobre si era distinto per due precedenti interventi vicino ad aree scolastiche.

L’assessore alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha commentato positivamente l’esito dell’operazione. “Il lavoro della Polizia Locale e dell’Unità Cinofila conferma l’efficacia dei controlli sul territorio” ha dichiarato. “Operazioni come questa dimostrano quanto sia importante mantenere una presenza costante nelle aree pubbliche e rafforzare la collaborazione tra i reparti. L’impegno quotidiano degli agenti contribuisce in modo concreto a rendere la città più sicura e a tutelare la serenità dei cittadini.”