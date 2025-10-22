Spaccio a Udine: hashish, cocaina e un coltello vicino alle scuole

I controlli contro lo spaccio di droga della polizia locale di Udine.

Nel corso del mese di ottobre, la Polizia Locale di Udine – Nucleo Cinofilo ha svolto una serie di controlli mirati nei pressi delle sedi scolastiche di istituti superiori della città, nell’ambito delle attività programmate di prevenzione e monitoraggio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza del territorio.



In particolare, nelle mattinate del 4 e del 17 ottobre, gli agenti hanno operato in due zone distinte: una nell’area di viale Palmanova e l’altra nella zona del Centro Studi. In ciascun intervento sono stati impegnati quattro operatori e un’unità cinofila.

Durante le attività sono stati controllati complessivamente una ventina di ragazzi che, trovandosi nei pressi delle sedi scolastiche, avevano attirato l’attenzione del cane antidroga. I controlli hanno dato esito negativo per quanto riguarda il possesso di sostanze da parte dei giovani. Tuttavia, grazie all’attività del Nucleo Cinofilo, nelle aree verdi adiacenti sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti occultate nella vegetazione.

Nel controllo effettuato in viale Palmanova sono stati trovati 42 grammi di hashish, 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, mentre nel controllo condotto nella zona del Centro Studi sono stati rinvenuti 38 grammi di cocaina, un bilancino e un coltello da cucina. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale ed è stata presentata denuncia contro ignoti.