Un capriolo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato nel Ledra, in località Molin Nuovo, nelle vicinanze della SR464, nel territorio di San Vito di Fagagna.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione della presenza dell’animale in difficoltà. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il capriolo e a recuperarlo, evitando che potesse ferirsi ulteriormente o rimanere bloccato nel corso d’acqua.

Una volta messo in sicurezza, l’animale è stato controllato per verificarne le condizioni di salute. Dopo la valutazione, non essendo emerse particolari criticità, il capriolo è stato liberato in sicurezza.

Il video dell’intervento.