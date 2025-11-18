Il 22enne coinvolto nel caso Tominaga condannato anche per la rapina a un minorenne

Djouamaa condannato per una rapina a Lignano nel 2023.

Il nome di Abd Allah Djouamaa, 22 anni, originario di Conegliano, torna davanti al giudice: il giovane, già condannato a un anno e otto mesi per lesioni aggravate nell’ambito dell’aggressione in centro a Udine costata la vita all’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, è stato riconosciuto colpevole anche di una rapina commessa nel 2023 ai danni di un minorenne a Lignano Sabbiadoro.

I fatti risalgono al 2 luglio di due anni fa. Secondo quanto ricostruito in aula, Djouamaa – accompagnato da altri due individui – si era avvicinato a due ragazzi minorenni lungo le vie di Lignano Sabbiadoro, intimando a uno di loro di consegnargli gli occhiali da sole che indossava.

Per intimidirlo, aveva anche lasciato intendere la possibilità di colpirlo con un coltello se avesse avuto da ridire. Poco dopo si era allontanato con gli occhiali, costringendo il giovane a raccontare tutto alla madre e a sporgere denuncia ai carabinieri della località balneare. Al termine del rito abbreviato, il gup di Udine ha condannato Djouamaa a un anno e otto mesi di reclusione, oltre a 400 euro di multa.