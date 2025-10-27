Un uomo è stato investito e uccisa sul ponte che collega Casarsa a Codroipo: a travolgerlo sarebbe stato un pirata della strada.

Tragedia questa mattina, lunedì 27, sul ponte della Delizia, che collega Casarsa a Codroipo: secondo le prime informazioni, poco prima delle 7 una persona è stata investita e uccisa mentre stava transitando lungo il ponte. La vittima, secondo le prime informazioni, era in bici e indossava un giubbino ad alta visibilità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, con l’ambulanza e il personale dell’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, come riferisce Ansa, sembrerebbe che la vittima sia stata travolta da un veicolo, probabilmente un furgone, che però non si è fermato. Il mezzo non sarebbe stato trovato nei pressi del luogo dell’investimento.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riprese da videocamere della zona per risalire al conducente. Non si esclude dunque l’ipotesi di un pirata della strada. Sul posto anche la polizia locale di Codroipo.

++ notizia in aggiornamento ++