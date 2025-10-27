Taglio del nastro per la nuova palestra della scuola di Pagnacco

Inaugurata la tensostruttura che ospita la nuova palestra della scuola elementare dell’istituto Pagnacco-Martignacco.

Taglio del nastro per la nuova tensostruttura che ospita la palestra per le sezioni della scuola

elementare dell’Istituto comprensivo Pagnacco-Martignacco. “Un plesso scolastico in cui l’importante

investimento, pari a oltre quattro milioni e mezzo di euro tra fondi regionali e Pnrr, si integra con le risorse e l’impegno del Comune di Pagnacco per la realizzazione della nuova palestra all’interno della tensostruttura“, ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta all’inaugurazione.

“Questo di oggi – ha aggiunto Zilli – è anche un momento di valore che testimonia il lavoro quotidiano degli amministratori locali, i quali – guardando al bene delle proprie comunità – compiono grandi sforzi per reperire le risorse necessarie a investimenti come questo”.

Secondo l’assessore, infine, investire nei giovani e nelle scuole significa investire nel futuro delle comunità. “Anche per questo – ha concluso Zilli – va rivolto un ringraziamento a tutti i docenti che, con la loro dedizione, contribuiscono a far crescere i nostri ragazzi in ambienti sicuri, sani e didatticamente stimolanti”.