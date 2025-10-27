Taglio del nastro per la nuova palestra della scuola di Pagnacco

Al centro l'assessore Zilli nel momento del taglio del nastro

27 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Inaugurata la tensostruttura che ospita la nuova palestra della scuola elementare dell’istituto Pagnacco-Martignacco.

Taglio del nastro per la nuova tensostruttura che ospita la palestra per le sezioni della scuola
elementare dell’Istituto comprensivo Pagnacco-Martignacco. “Un plesso scolastico in cui l’importante
investimento, pari a oltre quattro milioni e mezzo di euro tra fondi regionali e Pnrr, si integra con le risorse e l’impegno del Comune di Pagnacco per la realizzazione della nuova palestra all’interno della tensostruttura“, ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta all’inaugurazione.

“Questo di oggi – ha aggiunto Zilli – è anche un momento di valore che testimonia il lavoro quotidiano degli amministratori locali, i quali – guardando al bene delle proprie comunità – compiono grandi sforzi per reperire le risorse necessarie a investimenti come questo”.

Secondo l’assessore, infine, investire nei giovani e nelle scuole significa investire nel futuro delle comunità. “Anche per questo – ha concluso Zilli – va rivolto un ringraziamento a tutti i docenti che, con la loro dedizione, contribuiscono a far crescere i nostri ragazzi in ambienti sicuri, sani e didatticamente stimolanti”.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE