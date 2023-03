La donna di 52 anni è stata colpita da un infarto.

Una donna di 52 anni è stata soccorsa nella serata di ieri a Trieste dopo essere stata colpita da un infarto seguito da un arresto cardiocircolatorio. In quel momento con lei c’era un parente che ha chiamato il Nue112.

Ricevuta la telefonata dagli operatori, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato subito sul posto il personale medico infermieristico di un automedica e di un’ambulanza. Sono sempre rimasti in contatto telefonico con il parente della donna che è stato guidato al telefono nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il cuore ha ripreso a battere.

La donna è stata poi presa in carico dagli equipaggi sanitari: quindi il trasporto in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale di Cattinara.