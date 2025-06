Minacce al personale sanitario.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello il personale sanitario all’interno del centro di salute mentale di Domio, alle porte di Trieste. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile di via Hermet, intervenuti d’urgenza su segnalazione della Centrale Operativa, l’uomo – un triestino classe 1980 – sarebbe arrivato nella struttura per ritirare dei farmaci. Dopo aver chiesto e ricevuto un pasto, si sarebbe diretto senza autorizzazione al primo piano, dove è stato notato dagli operatori sanitari.

A quel punto, senza apparente motivo, avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente il personale per poi estrarre un coltello dal giubbino, minacciando gli infermieri presenti. L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri, che ha bloccato l’uomo e lo ha disarmato, evitando conseguenze più gravi.

L’individuo è stato quindi tratto in arresto con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Al momento dell’intervento, secondo quanto appurato, era già noto agli operatori della struttura in quanto in cura presso il centro.