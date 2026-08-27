Gorizia torna negli anni Settanta: visita guidata e Dj set a Palazzo Attems

Arte, moda, design e musica per una serata tutta dedicata agli anni Settanta. Giovedì 27 agosto, a partire dalle 19, Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia ospiterà l’ultimo appuntamento del mese legato alla mostra “Italia Settanta. La creatività come antidoto. Arte Moda Design“.



L’iniziativa proporrà prima un percorso guidato tra le sale dell’esposizione e, a seguire, una serata musicale nel giardino del palazzo, trasformato per l’occasione in una pista da ballo sulle sonorità che hanno segnato il decennio.

La visita con i curatori e poi la musica

L’appuntamento inizierà alle 19 con una visita guidata alla mostra. Saranno gli stessi curatori ad accompagnare il pubblico alla scoperta degli anni Settanta attraverso arte, moda e design, ripercorrendo linguaggi, tendenze e trasformazioni culturali di un periodo particolarmente vivace per la creatività italiana.



Intorno alle 20, invece, la serata si sposterà nel giardino di Palazzo Attems Petzenstein. Qui sarà protagonista Dj Mariano, con un Dj set interamente dedicato agli anni Settanta, pensato per ricreare atmosfere e sonorità dell’epoca.

La mostra aperta fino a novembre

“Italia Settanta. La creatività come antidoto. Arte Moda Design” è visitabile a Palazzo Attems Petzenstein, in piazza Edmondo De Amicis 2 a Gorizia, fino al 29 novembre. L’allestimento è curato dallo Studio Roberto Festi, mentre la grafica è firmata dallo Studio Polo 1116, con Sergio Brugiolo e Chiara Romanelli.



La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, con apertura prolungata fino alle 22 il martedì e il giovedì. Sono inoltre previste visite guidate comprese nel prezzo del biglietto ogni martedì alle 20.30 e ogni domenica alle 10.30. È possibile richiedere visite su prenotazione, almeno 15 giorni prima, al costo di 5 euro oltre al biglietto d’ingresso, scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0481 385 335.