Aviano, uomo allergico punto da un insetto durante la gara podistica

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi ad Aviano dove un uomo sulla cinquantina è stato punto da un insetto mentre si trovava tra gli astanti della gara podistica Aviano Piancavallo, L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando la Sores ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, insieme all’elisoccorso regionale e a un’ambulanza.

Reazione allergica e intervento dei soccorsi

L’uomo, che risultava allergico, aveva con sé il kit per l’autosomministrazione dell’antistaminico e lo ha utilizzato immediatamente dopo la puntura. Tuttavia, poco dopo l’assunzione, ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti come giramenti di testa e tachicardia. La situazione ha reso necessario l’intervento urgente dei soccorsi sanitari.

Sul luogo dell’emergenza è arrivato per primo l’elisoccorso regionale, mentre due operatori del Soccorso Alpino, già presenti nelle vicinanze per un’esercitazione, hanno raggiunto rapidamente la zona con un mezzo fuoristrada. L’uomo è stato preso in carico, monitorato e stabilizzato dall’equipaggio dell’elisoccorso. L’intervento si è concluso poco prima delle 11 senza ulteriori complicazioni.