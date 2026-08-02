Travolto da un’auto a Moggio: il ricordo di Cristian Pascoletti, il 41enne dal sorriso grande

Era conosciuto per il suo sorriso, per quel saluto che non mancava mai e per la disponibilità verso le persone che gli stavano vicino. Cristian Pascoletti, 41 anni, era una figura conosciuta tra Moggio Udinese e Bordano, dove in queste ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio dopo la sua morte. La tragedia ha colpito profondamente chi lo aveva incontrato nella vita quotidiana, lasciando il ricordo di una persona disponibile e sorridente.

L’incidente sulla Pontebbana

Cristian ha perso la vita ieri, sabato 1 agosto, lungo la strada Pontebbana, nei pressi di Rio Barbaro: aveva accostato ed era sceso dalla sua auto per un problema al veicolo quando è stato investito da un altro mezzo che, secondo le prime ricostruzioni, proveniva dalla direzione opposta ed era in sorpasso.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Sotto choc il suo amico, che era con lui in auto. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e saranno le verifiche degli inquirenti a chiarire eventuali responsabilità.

Il legame con Dordolla e Bordano

Cristian era arrivato a Dordolla da bambino e lì aveva trascorso una parte importante della sua vita con mamma Nadia e papà William. Cresciuto, era andato a vivere da solo ma aveva mantenuto un rapporto stretto, tornando spesso in paese e rendendosi disponibile quando c’era bisogno.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona presente e attenta agli altri. “L’ho incontrato spesso, con quel suo sorriso e quel saluto che mi porgeva sempre”, è uno dei ricordi affidati a un messaggio pubblicato sui social. “Di lui rimarrà il ricordo di una persona buona, disponibile, che tanti amici piangeranno”.