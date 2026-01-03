Daspo urbano a una donna ubriaca e non solo: i controlli di Natale tra Udine e Tolmezzo

A Tolmezzo emesso un daspo urbano.

Feste sorvegliate speciali tra Udine, Cividale del Friuli e Tolmezzo, dove la Polizia di Stato ha messo in campo i servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, intensificando la presenza nelle aree più sensibili durante il periodo natalizio.

I controlli si sono concentrati in particolare nella zona della stazione ferroviaria di Udine nelle giornate del 22 e 30 dicembre, nel centro storico di Cividale il 22 dicembre e a Tolmezzo nell’antivigilia di Natale. Tutti i servizi si sono svolti nella fascia pomeridiana e hanno visto un ampio dispiegamento di forze.

In campo personale della Questura di Udine, dei Commissariati di Cividale e Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza – anche con unità cinofile – e delle Polizie locali dei territori interessati.

Il bilancio dei controlli.

Il bilancio parla di circa 300 persone controllate, 120 veicoli e 8 esercizi pubblici sottoposti a verifica. Proprio durante i controlli alla circolazione stradale, sia a Udine sia a Tolmezzo, sono stati individuati due veicoli privi della revisione periodica: per i conducenti sono scattate le sanzioni amministrative e il fermo dei mezzi.

A Tolmezzo, inoltre, un esercizio commerciale è stato sanzionato per apertura abusiva oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale. Sempre nella cittadina carnica, una donna è stata denunciata per ubriachezza in luogo pubblico e nei suoi confronti è stato emesso anche un Daspo urbano, misura amministrativa finalizzata alla tutela del decoro e della sicurezza degli spazi pubblici.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini, anche durante i periodi di festa, quando l’afflusso di persone e le occasioni di rischio aumentano.