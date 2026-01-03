Svaligiano casa durante le feste: spariti preziosi per 25mila euro

Il furto in una casa di Udine durante le vacanze di Natale.

Rientro a casa amaro per un 63enne la cui abitazione a Udine è stata svaligiata durante le vacanze di Natale: i ladri, approfittando della sua assenza per le vacanze, hanno messo a segno un furto che è fruttato circa 25mila euro.

Secondo la denuncia sporta dall’uomo ai carabinieri di Udine Est, i malviventi hanno agito tra il 25 e il 31 dicembre rubando preziosi in oro e argento dalla casa in via Tiepolo. Apparentemente, i ladri hanno agito senza lasciare segni di effrazione.