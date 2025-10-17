Una donna di 52 anni trovata morta in un appartamento a Udine.

Una badante di 52 anni, originaria della Romania, è stata trovata morta nel primo pomeriggio di venerdì 17 ottobre, nell’appartamento dove prestava assistenza a una persona anziana non autosufficiente, in viale Leonardo da Vinci a Udine.

A scoprire il corpo è stata un’altra badante, collega della vittima, che avrebbe dovuto prenderle il cambio nel turno di assistenza. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario e il magistrato di turno della Procura di Udine. A quanto pare si è trattato di una morte per cause naturali.