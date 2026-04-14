Mini market della droga in auto: 21enne beccato dai Carabinieri a Palazzolo

Un vero e proprio “campionario” di droga pronto per essere smerciato: è quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana durante un controllo notturno a Palazzolo dello Stella, conclusosi con la denuncia di un 21enne di Latisana.

Il controllo e l’odore sospetto

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nel basso Friuli. A tradire il giovane automobilista è stato l’odore pungente che fuoriusciva dall’abitacolo non appena i militari hanno avvicinato il finestrino. Un segnale inequivocabile che ha spinto la pattuglia ad approfondire l’ispezione con una perquisizione accurata del veicolo.

Il sequestro: dosi pronte e bilancino

Nonostante il tentativo di nascondere la merce, i Carabinieri hanno rinvenuto un assortimento completo di droghe, già suddivise in dosi e confezionate per la vendita immediata: hashish, marijuana, ecstasy e cocaina.

Oltre alle sostanze, è stato ritrovato un bilancino di precisione, strumento ritenuto fondamentale per la ripartizione dello stupefacente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per il 21enne è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.