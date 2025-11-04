Nervoso durante i controlli: aveva due etti di eroina nascosti sotto i vestiti

Udinese arrestato per droga a Mossa.

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne residente a Udine per detenzione di droga, al termine di un controllo effettuato nel comune di Mossa. L’attività è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Gorizia.

Giovedì 22 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio lungo la Strada Regionale 117, un equipaggio della Squadra Volante ha fermato un veicolo con due persone a bordo, notando un comportamento insolito e nervoso del passeggero.

A seguito degli accertamenti in Questura e di una perquisizione con il supporto della Squadra Mobile, gli agenti hanno rinvenuto oltre 220 grammi di eroina, suddivisi in due involucri ed occultati sotto i vestiti tramite una fasciatura in cellophane realizzata attorno alla vita. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il 41enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Gorizia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.