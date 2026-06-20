Escursionista si infortuna sul sentiero, soccorsa sotto la Cima di Terrarossa

Intervento del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza nel pomeriggio di oggi a Chiusaforte, lungo il sentiero che collega il Rifugio di Brazzà alla Cima di Terrarossa, dove una donna è rimasta ferita durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 tramite l’app Georesq, grazie alla segnalazione di un escursionista di passaggio. La persona in difficoltà, una donna del 1949, cittadina slovena, si era procurata una distorsione a una caviglia mentre percorreva il tracciato.

L’intervento dei soccorritori

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. I soccorritori hanno raggiunto la donna a piedi, prestando le prime cure sul posto.

Dopo essere stata stabilizzata, l’escursionista è stata im barellata e trasportata fino all’auto. Da lì sono stati i compagni di escursione a riaccompagnarla in Slovenia. L’intervento si è concluso poco dopo le 17.