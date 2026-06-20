Malore al Lago di Volaia, 62enne soccorso e trasportato in ospedale

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi nella zona del Lago di Volaia, nel territorio di Forni Avoltri, dove un uomo di 62 anni è stato colto da un malore mentre si trovava nei pressi dello specchio d’acqua alpino, non lontano dal confine con l’Austria.

L’allarme è scattato poco dopo le 16. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elicottero dell’elisoccorso regionale. Le squadre di terra sono rimaste pronte al campo base, mentre il velivolo ha tentato di raggiungere la zona dell’intervento.

L’elicottero ostacolato dalla scarsa visibilità

Le operazioni non sono state immediate a causa delle condizioni meteo. In un primo momento, infatti, l’elicottero non è riuscito a portarsi sull’obiettivo per la scarsa visibilità presente in quota. Solo successivamente il velivolo ha trovato un varco utile ed è riuscito ad atterrare nei pressi del lago.

Una volta sul posto, l’equipaggio tecnico sanitario è sbarcato e ha raggiunto il paziente, che nel frattempo si era spostato all’interno del rifugio Volayerseehütte e aveva mostrato un parziale miglioramento delle condizioni.

Trasportato all’ospedale di Udine per controlli

Dopo il monitoraggio sanitario, è stato deciso il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Udine per ulteriori accertamenti. Il malore, secondo quanto emerso, non sarebbe stato grave, ma il trasporto in ospedale è stato disposto in via precauzionale. L’intervento si è concluso poco prima delle 18.