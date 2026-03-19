Tragedia in montagna: precipita per 200 metri lungo il pendio, morto escursionista

E’ stato trovato senza vita l’escursionista che era precipitato per circa 200 metri in un canalone nel territorio comunale di Frisanco, sopra Poffabro. Il drammatico incidente è avvenuto lungo il sentiero 973, in un’area situata a circa 1.300 metri di altitudine.

L’allarme è scattato intorno alle 12:30 nella zona compresa tra Casera Valine e Casera Salinchiet. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato lungo il pendio in un’area esposta a nord, dove era probabile la presenza di neve. Sul posto è intervenuto tempestivamente l’elisoccorso regionale. Due tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago sono stati trasportati in quota con l’elicottero per raggiungere il punto della caduta.