Raid dei ladri in casa di Zaniolo: “Codardi. Magari fossi stato in casa”

Furto in casa del calciatore bianconero Nicolò Zaniolo. I malviventi hanno approfittato del fine settimana di assenza del 10 dell’Udinese per introdursi nell’abitazione del giocatore, alle porte di Udine. Il colpo è stato messo a segno tra domenica 19 e lunedì 20 aprile.

E’ stato lo stesso Zaniolo a sfogarsi sui social, con due storie su Instagram. “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male – era il messaggio del bianconero -. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”. “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato”.