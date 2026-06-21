Con l’avvio della stagione balneare e il crescente afflusso di turisti, proseguono i controlli dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro contro i reati predatori: tra gli interventi effettuati negli ultimi giorni, i militari sono intervenuti presso un negozio della zona Darsena, dove un uomo aveva tentato di allontanarsi dopo essersi impossessato di quattro bottiglie di champagne.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 53enne, residente in provincia di Verona, aveva nascosto le bottiglie sotto gli indumenti nel tentativo di superare le casse senza pagare. La refurtiva, del valore complessivo di circa 750 euro, è stata recuperata e restituita al titolare dell’attività commerciale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’ipotesi di reato di furto aggravato.