Tragico incidente nella notte a Bagnaria Arsa, auto senza controllo finisce contro un muro: morto un 36enne.

Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 a Bagnaria Arsa: poco prima di mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano sono intervenuti in via della Villa per una fuoriuscita autonoma di un’autovettura con due persone a bordo.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo senza controllo si è schiantato contro il muro di un giardino, abbattendolo, per poi ribaltarsi e terminare la corsa ruote all’aria all’interno del giardino stesso. L’impatto è stato violento. Il conducente, un uomo di 36 anni di nazionalità colombiana, ha perso la vita sul colpo. Il passeggero, un connazionale di 32 anni, è stato invece soccorso dal personale sanitario della Sores intervenuto sul posto e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che si sia trattata di una fuoriuscita autonoma.