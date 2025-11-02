Ladri a Mortegliano, spariti gioielli e 2 orologi: bottino da 30mila euro

Non si ferma la scia di furti in Friuli: stavolta colpita un’abitazione di Mortegliano.

Ancora un furto in Friuli nella serata di sabato 1 novembre. Dopo il colpo messo a segno al panificio Cecco di Rivignano Teor, i ladri hanno colpito anche in un’abitazione di Mortegliano.

Secondo una prima ricostruzione, il furto è avvenuto in un arco temporale compreso tra le 15 e le 22, approfittando dell’assenza della proprietaria, una donna di 44 anni. Dopo aver forzato una finestra, i ladri si sono introdotti nei locali dell’abitazione, e hanno iniziato a rovistare tra cassetti e armadi.Hanno rubato due orologi di lusso e gioielli in oro per un valore complessivo stimato in 30 mila euro. L’intera abitazione è stata messa a soqquadro.

La donna, al suo rientro, ha scoperto l’accaduto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.