Il furto alla parafarmacia Pesce di Codroipo.

Furto, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, alla parafarmacia Pesce di via Piave a Codroipo. I malviventi hanno forzato la porta di emergenza sul retro e si sono introdotti nei locali. All’interno, i ladri hanno rovistato alla ricerca di denaro e oggetti di valore, riuscendo a portare via la cassa con i soldi. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, insieme ai colleghi della stazione di Codroipo, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.