Uvetta, canditi e inclusione: ecco gli ingredienti del nuovo panettone solidale friulano

Il panettone con uvetta e canditi realizzato assieme ai ragazzi con disabilità.



La bontà del panettone classico unita al valore dell’inclusione e della sensibilizzazione collettiva: sono questi gli ingredienti dell’iniziativa natalizia inserita nel progetto Divergenti Gourmet, promosso da Arte e Libro Onlus, realtà che a Udine e in regione sostiene l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e fragilità.

A ideare il progetto, lo chef e Ambasciatore del Gusto Kevin Gaddi, insieme a Renato Tondon, titolare della pasticceria Tondon di San Giovanni al Natisone. “Io mi sono occupato della realizzazione del panettone, con arancia semicandita, cedro candito e uvetta”, racconta lo chef.

“Arte e Libro per me è come una seconda famiglia: collaboro con loro da quattro anni. I ragazzi dell’associazione hanno contribuito creando l’oggetto inserito all’interno del panettone, un piccolo dono che potesse rimanere a chi lo riceve e rappresentare il loro lavoro. Hanno inoltre assemblato le confezioni dei panettoni e creato il regalo”.

“Parte del ricavato sarà devoluta ad Arte e Libro e alle sue iniziative”, spiega Katia Mignogna, presidente dell’associazione. “Con il progetto Divergenti Gourmet i nostri giovani con disabilità sono stati inseriti nei laboratori, sperimentando autonomia e contesti lavorativi, cimentandosi in tante attività. Ogni venerdì organizziamo un pranzo comunicativo: i ragazzi cucinano per lo staff di Arte e Libro, mettendo in evidenza le loro capacità”. Il panettone può essere acquistato al Panificio Tondon in via delle Scuole 6 a San Giovanni al Natisone e al Ristorante Al Mercato in piazzale dell’Agricoltura 16.