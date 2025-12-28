Ruba nel supermercato e butta a terra l’addetto alla sicurezza: denunciato

Il furto in un supermercato alla periferia di Udine.

Durante i controlli dei carabinieri nelle festività natalizie un cittadino straniero è stato denunciato per rapina impropria a seguito di un episodio avvenuto presso un supermercato della periferia di Udine.

L’uomo avrebbe sottratto alcuni generi alimentari, nascondendoli all’interno del proprio giubbotto nel tentativo di eludere i controlli. Una volta oltrepassate le casse, è stato fermato dall’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. A quel punto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, avrebbe spinto con violenza il vigilante, facendolo cadere a terra.

L’allarme ha consentito l’immediato intervento dei carabinieri, che hanno identificato l’uomo e proceduto alla denuncia per il reato contestato. Fortunatamente, l’addetto alla sicurezza non avrebbe riportato conseguenze gravi.