Gabriello della Giusta è morto per una caduta sul gruppo della Marmolada.

È morto dopo una caduta di circa quaranta metri sul sentiero Viel dal Pan, nel gruppo della Marmolada, in Val di Fassa. La vittima è Gabriello Della Giusta, 81 anni, residente a Cervignano del Friuli (Udine), ex docente di matematica e fisica al liceo Marinelli di Udine.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata alle 12:15 di sabato. L’uomo stava camminando da solo lungo il sentiero, in direzione del passo Fedaia, dopo aver lasciato il rifugio Viel dal Pan. Per cause ancora non chiare è precipitato in un canalone sottostante al tracciato.

A notarlo sono stati alcuni escursionisti di passaggio, che hanno subito allertato i soccorsi. La Centrale operativa ha attivato l’elisoccorso e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino – Alta Val di Fassa. Dopo un breve sorvolo, l’elicottero ha individuato l’uomo e ha calato sul posto i sanitari e il tecnico di elisoccorso. Poco dopo, anche alcuni operatori della guardia attiva sono stati trasportati in quota da Canazei.

L’anziano, che presentava gravi traumi, è stato stabilizzato e imbarcato sull’elicottero, con un primo trasporto alla piazzola di Canazei e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni erano però troppo gravi: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.