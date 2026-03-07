L’uomo è stato individuato e denunciato per omissione di soccorso. Fortunatamente solo lievi ferite per i giovani coinvolti.

Un automobilista ha investito cinque pedoni nella notte a Codroipo e si è poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione e denunciato per omissione di soccorso.

L’incidente e la fuga.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, in via Italia a Codroipo, nei pressi di un negozio di telefonia. Secondo le prime informazioni, un cittadino ucraino alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per investire cinque pedoni che si trovavano lungo la strada.

I giovani coinvolti hanno riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che li hanno trasportati negli ospedali di Udine e San Vito al Tagliamento per gli accertamenti del caso. Dopo le cure e le verifiche mediche, tutti sono stati dimessi poco dopo, non avendo riportato ferite gravi.



Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato dal luogo dell’incidente. I carabinieri intervenuti hanno però avviato immediatamente le verifiche raccogliendo elementi utili sul posto.



Grazie alle informazioni raccolte, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’automobilista, rintracciandolo poco più tardi nella sua abitazione, situata non lontano dal luogo dell’investimento.

Denunciato per omissione di soccorso

L’uomo è stato quindi denunciato per omissione di soccorso. Restano in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.